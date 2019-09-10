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Fikret Orman'dan Vodafone Park'ın zemini için ilk hamle geldi

Kara Kartal’ın yuvası Vodafone Park’ın zeminindeki bozulmalar, A Milli Takım’ın geçen hafta Andorra’yla oynadığı karşılaşmada dikkatlerden kaçmamıştı.

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Milli maçın ardından Siyah-Beyazlılar, çimlerde bakım ve sıkılaştırma işlemlerine başladı. Sahanın, ligde 5. haftada Trabzonspor’la oynanacak lig mücadelesine kadar daha iyi duruma gelmesi bekleniyor. Başkan Fikret Orman’ın, sahanın durumuyla bizzat ilgilendiği öğrenildi.

(Fanatik)

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