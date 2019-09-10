Fikret Orman'dan Vodafone Park'ın zemini için ilk hamle geldi

Milli maçın ardından Siyah-Beyazlılar, çimlerde bakım ve sıkılaştırma işlemlerine başladı. Sahanın, ligde 5. haftada Trabzonspor’la oynanacak lig mücadelesine kadar daha iyi duruma gelmesi bekleniyor. Başkan Fikret Orman’ın, sahanın durumuyla bizzat ilgilendiği öğrenildi.

(Fanatik)