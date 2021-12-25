Fikret Orman'ın Beşiktaş'tan kesin ihraç talebi önergesi kabul edildi

DHA 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:23 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:23

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantı başında eski başkan Fikret Orman için kesin ihraç talebiyle verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi. 121 imza ile verilen önerge için lehte ve aleyhte konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Önerge, oy çokluğu ile verilen karar neticesinde toplantının dilek ve temenniler bölümüne alındı.

Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde ihraç talebiyle Fikret Orman'ı disiplin kuruluna sevk edecek ve buradan çıkacak karara göre hareket edecek.

Bu arada genel kurulda 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan kulübün eski başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri için de kürsüde bir masa yer aldı. Fikret Orman henüz kongreye katılmazken, eski yöneticiler Erdal Karacan ve Serkan Yazıcıoğlu eski yönetim kuruluna ayrılan bölümde oturdu.