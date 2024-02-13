Fikstürde avantaj Cimbom'da

Ligin 25. haftasında Kadıköy'de Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan F.Bahçe, zirveyi G.Saray'a kaptırdı. Sarı-Kırmızılılar'ın kritik yarışta 66 puanla birinci, F.Bahçe ise 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Her iki takım da şampiyonluk için 13 maç, yani 1170'er dakika daha oynayacak. Fikstür avantajı şu anda Aslan'dan yana. Sarı-Kırmızılılar'ın kalan maçlarının 4'ü İstanbul dışında. Sarı-Lacivertliler ise 5 kez şehir dışına çıkacak.

CİM-BOM'UN 1 BÜYÜK MAÇI VAR

Pazar günü A.Gücü'ne konuk olacak Cim-Bom, 22 Şubat'ta Prag'a gidecek, mart ayında şehir dışına çıkmayacak, Antalya, Beşiktaş (D), Rize ve K.Paşa (D), Hatayspor maçları İstanbul'da. Nisan ayının ortasına kadar Aslan seyahat yapmayacak. Alanya ve Adana deplasmanı var. Bu sezon evindeki tüm maçları kazanan ve 30 maçtır Rams Park'ta kaybetmeyen CimBom, 37. haftadaki F.Bahçe derbisini taraftarı önünde oynayacak. Yani Galatasaray, bu yarışta ezeli rakibine göre daha az yol yorgunu olacak.

FENER İÇ SAHADA FİRE VERİYOR

11 puan kaybı yapan Sarı-Lacivertliler ise bunların 9'unu Kadıköy'de yaşadı. Trabzon yenilgisinden sonra Fener; Galatasaray, Samsun ve Alanya ile evinde berabere kaldı. Sıradaki 3 maçın 2'si ise deplasmanda; Rize ve Hatay'a gidilecek, arada Kasımpaşa maçı var. G.Saray'ın oynayacağı Beşiktaş derbisi deplasmanda olsa da İstanbul'da... Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisi ise dış sahada... Ayrıca kalan 13 maçta Aslan, 4 kez İstanbul dışına çıkıyor. Fenerbahçe ise 5 kez seyahat yapacak...