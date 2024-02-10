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Spor

Filde derbi heyecanı: Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta

Efeler Ligi'nde nefesler tutuldu. Derbi heyecanı parkeye taşındı. Bugün saat 19.00'da Fenerbahçe Parolapara ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

10 Şubat 2024 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
Filde derbi heyecanı: Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol ile Galatasaray HDI Sigorta'yı dev maçta kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

18 maçta 17 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe Parolapara haftaya ikinci sırada girerken, 12 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Galatasaray HDI Sigorta haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Parolapara deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

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