Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Gine Bissau karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Seko Fofana ve 58. dakikada Jean-Philippe Krasso attı.

Fildişi Sahili'nde Trabzonsporlu Nicolas Pepe, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Gaziantepli Max Gradel ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Gine'de ise Başakşehirli Edgar le maçta süre almadı. Kayserisporlu Carlos Mane, 67 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Fildişi Sahili, turnuvaya 3 puanla başladı. Gine Bissau, ilk maçında puan alamadı.

Fildişi Sahili, grupta bir sonraki maçında Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Gine, Ekvator Ginesi ile kozlarını paylaşacak.