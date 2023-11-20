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Spor

Fildişi Sahili'nden deplasmanda rahat galibiyet!

Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde Fildişi Sahili, Gambiya'ya konuk oldu. Deplasman ekibi, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
Fildişi Sahili'nden deplasmanda rahat galibiyet!
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Afrika Dünya Kupası Elemeleri F Grubu ikinci hafta maçında Gambiya ile Fildişi Sahili karşılaştı. Benjamin Mpaka National Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fildişi Sahili 2-0 kazandı.

Fildişi'ne galibiyeti getiren golleri 45+1'de Christian Koume ile 86. dakikada Seko Fofana kaydetti.

Gambiya'da Beşiktaşlı oyuncu Omar Colley, kaptan olarak görev aldığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Fildişi Sahili'nde Gaziantep FK oyuncusu Max Gradel karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili, puanını 6 yaparak liderliğini sürdürdü. Gambiya, iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Önümüzdeki maç haftasında Gambiya, Seyşeller'i konuk edecek. Fildişi Sahili, sahasında Gabon'u ağırlayacak.

  • fildişi sahili
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  • afrika dünya kupası

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