İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2020 Perşembe / 1 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3484
  • EURO
    8,6951
  • ALTIN
    456.128
  • BIST100
    1118.24
Spor

Fildişili kaleci Göztepe'ye önerildi

Kaleci ve golcü arayışlarını sürdüren Göztepe'ye, Kongo'nun Mazembe ekibinde forma giyen file bekçisi Sylvain Gbohouo ve bir dönem Türkiye'de forma giyen forvet Chikeluba Ofoedu önerildi.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:36
ABONE OL

Süper Lig'de yeni sezon öncesi acil kaleci ve golcü arayan Göztepe'ye Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın file bekçisi Sylvain Gbohouo ve daha önce Türkiye'de forma giyip halen İsrail'de oynayan Nijeryalı forvet Chikeluba Ofoedu önerildi. 

Son olarak Belçika ekibi Antwerp'ten ayrılan A Milli Takım'ın file bekçilerinden Sinan Bolat'la anlaşamayıp Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan'a yönelen Göz-Göz, halen Kongo'nun Mazembe ekibinde forma giyen 31 yaşındaki Sylvain Gbohouo'yu alternatifler arasına aldı. Menajerlerin Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda 46 maçta kaleyi koruyan tecrübeli eldivenin maliyetinin 600 bin euro olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Ülkemizde ilk olarak 2012-13 sezonunda 1461 Trabzon, ardından Karşıyaka, Samsunspor ve Eskişehirspor formalarını giyen 27 yaşındaki Nijeryalı Ofoedu ise geçen yıl Maccabi Tel Aviv'de 21 maçta 9 golle oynadı. Türkiye'ye dönmek için nabız yoklayan Ofoedu, 2016-17 sezonunda Eskişehirspor formasıyla 1. Lig'de Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Göz-Göz'e gol atmıştı. 

Bu arada Afyonkarahisar kampını sürdüren Göztepe'de futbolcular antrenman sonrası sahanın ortasında Halil Kiraz'ın fotoğrafını açarak dün toprağa verilen kulübün efsane futbolcusunu andı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.