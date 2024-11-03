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Spor

Filede derbi zamanı! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray

Efeler Ligi'nin 6. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Medicana sahasında ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ı konuk edecek. Dev maç bugün saat 19.30'da başlayacak. İşte detaylar...

3 Kasım 2024 Pazar 10:23 - Güncelleme:
Filede derbi zamanı! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray
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Fenerbahçe Medicana, ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray HDI Sigorta'yı Efeler Ligi'nin 6. haftasında konuk edecek.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi, 3 Kasım 2024 Pazar günü saat 19.30'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı kırmızılılar, ligin beşinci haftasında konuk ettiği Halkbank takımını 3-2 mağlup ederken, sarı lacivertliler ise deplasmanda karşılaştığı Spor Toto'ya 3-1 yenildi.

Galatasaray oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise ligin ilk beş haftasında 3 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Develi Belediyesi ligden çekildiği için 3. hafta maç yapmadı.

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