Fenerbahçe Medicana, ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray HDI Sigorta'yı Efeler Ligi'nin 6. haftasında konuk edecek.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta mücadelesi, 3 Kasım 2024 Pazar günü saat 19.30'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı kırmızılılar, ligin beşinci haftasında konuk ettiği Halkbank takımını 3-2 mağlup ederken, sarı lacivertliler ise deplasmanda karşılaştığı Spor Toto'ya 3-1 yenildi.

Galatasaray oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise ligin ilk beş haftasında 3 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Develi Belediyesi ligden çekildiği için 3. hafta maç yapmadı.