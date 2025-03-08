İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Filede derbiyi Galatasaray kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 20:51 - Güncelleme:
Filede derbiyi Galatasaray kazandı
ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste 3. kez mağlup oldu.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşını ağırlayacak.

İLK MAÇI DA G.SARAY KAZANDI

Vodafone Sultanlar Ligi ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı da Galatasaray Daikin 3-0 kazanmıştı.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Gül, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Sude Gümüş, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Brakocevic, Merve Nezir, Begüm Kaçmaz, Merve Tanıl)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın)

Setler: 18-25, 20-25, 15-25

Süre: 74 dakika (22, 29, 23)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.