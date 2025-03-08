Filede derbiyi Galatasaray kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste 3. kez mağlup oldu.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşını ağırlayacak.

İLK MAÇI DA G.SARAY KAZANDI

Vodafone Sultanlar Ligi ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı da Galatasaray Daikin 3-0 kazanmıştı.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Gül, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Sude Gümüş, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Brakocevic, Merve Nezir, Begüm Kaçmaz, Merve Tanıl)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın)

Setler: 18-25, 20-25, 15-25

Süre: 74 dakika (22, 29, 23)