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Spor

Filede dev maçı Eczacıbaşı Dynavit kazandı

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Mediana, Sultanlar Ligi'nin yeni lideri oldu.

14 Aralık 2024 Cumartesi 22:11 - Güncelleme:
Filede dev maçı Eczacıbaşı Dynavit kazandı
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Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Mediana, Sultanlar Ligi'nin yeni lideri oldu.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çıldır, Tuncay Sevim

VakıfBank: Bosetti, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Frantti, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Aylin Acar)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Stevanovic)

Setler: 19-25, 16-25, 25-23, 16-25

Süre: 121 Dakika (32, 30, 34, 25)

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