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Spor

Filede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak

Sultanlar Ligi'nin 18. maçında derbi heyecanı yaşanacak. Ezeli rekabet filede de devam edecek. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Filede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi derbisinde yarın Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maçta ilk servis saat 17.30'da atılacak.

Karşılaşmayı başhakem Erol Akbulut ile yardımcı hakem Onur Coşkun yönetecek.

Ligde oynadığı 17 maçın 16'sını kazanan, sadece 1 karşılaşmadan mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, 49 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe Opet, bu sezon sadece 2'nci haftada Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 yenildi.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi ise oynadığı 18 maçın 9'unda mağlup oldu. Hanesine 26 puan yazdıran Galatasaray, derbi öncesinde 7'nci sırada bulunuyor.

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