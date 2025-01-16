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Spor

Filede haftanın programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 17'nci hafta programlarını duyurdu. İşte haftanın programı...

AA16 Ocak 2025 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
Filede haftanın programı belli oldu
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

SMS GRUP EFELER LİGİ

Yarın:

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

15.00 Altekma-TÜRŞAD (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

20 Ocak Pazartesi:

14.30 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor-Arkas Spor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

18 Ocak Cumartesi:

13.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank Spor Sarayı)

19 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

15.00 Galatasaray Daikin-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

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