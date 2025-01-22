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Spor

Filede haftanın programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. hafta programını duyurdu.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Filede haftanın programı belli oldu
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS GRUP EFELER LİGİ

Yarın:

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD (Akkuş)

25 Ocak Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

14.00 İstanbul Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Altekma (Cizre 100. Yıl)

15.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

19.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

25 Ocak Cumartesi:

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)

26 Ocak Pazar:

13.00 Türk Hava Yolları-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)

13.00 Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin (Hasan Doğan)

14.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15.00 Zeren Spor-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)

17.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

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