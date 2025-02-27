Filede haftanın programı belli oldu

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Bahçeköy Orman Fakültesi)
14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (Vakıfbank)
1 Mart Cumartesi:
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş (İBB Cebeci)
2 Mart Pazar:
15.00 Galatasaray Daikin-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)
16.00 Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor (Aksaray)
17.30 Aras Kargo-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
18.00 Zeren Spor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
SMS GRUP EFELER LİGİ
1 Mart Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe Medicana-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Cizre 100. Yıl)
15.00 Arkas Spor-İstanbul Gençlikspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.00 Spor Toto-Altekma (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
19.30 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Develi Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.