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Spor

Filede haftanın programı belli oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde lig etabı, 26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. İlk maç Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor arasında oynanacak.

AA18 Mart 2025 Salı 10:58 - Güncelleme:
Filede haftanın programı belli oldu
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde lig etabı, 26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

14.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş Fibabanka)

17.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)

20 Mart Perşembe:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İBB Cebeci)

  • Türk Hava Yolları
  • Bahçelievler Belediyespor
  • sultanlar ligi

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