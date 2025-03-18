Filede haftanın programı belli oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde lig etabı, 26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)
14.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş Fibabanka)
17.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)
20 Mart Perşembe:
20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İBB Cebeci)