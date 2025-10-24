Filede haftanın programı belli oldu

Voleybolda Sultanlar ve Efeler liginde bu hafta oynanacak maçların programları belli oldu.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor (Cengiz Göllü)

17.00 İstanbul Gençlikspor-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

19.30 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Spor Toto ile Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor arasındaki maç, Spor Toto'nun Balkan Kupası'na katılması nedeniyle ertelendi.

Vodafone Sultanlar Ligi

26 Ekim Pazar:

14.00 Kuzeyboru-Göztepe (Aksaray)

14.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Hasan Doğan)

17.00 Aras Spor-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor (Cengiz Göllü)

18.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin (Vakıfbank)

20.00 Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)