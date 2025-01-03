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Spor

Filede İzmir derbisi

Arkas Spor ile Altekma, Efeler Ligi'nin 14. haftasında yarın İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek.

IHA3 Ocak 2025 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Filede İzmir derbisi
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Efeler Ligi'nin 14. haftasında oynanacak İzmir derbisinde Arkas Spor, yarın Altekma'yı konuk edecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 14. haftasında yarın Altekma ile İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde ev sahibi Arkas Spor, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. basamakta yer alıyor. Konuk ekip Altekma ise oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. İki ekip de ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmak için parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunarak, "Yeni yıla galibiyetle başlamak istiyoruz. Bu maça iyi hazırlandık ve taraftarlarımızın desteğiyle kazanan taraf olacağımıza inanıyoruz" dedi.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Altekma evinde 3-2 kazanmayı başarmıştı.

  • Arkas Spor
  • Altekma
  • Efeler Ligi Derbisi

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