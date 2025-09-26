İSTANBUL 23°C / 16°C
Spor

Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyonu 6. sırada tamamladı.

26 Eylül 2025 Cuma 08:04
Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımın başarısına yönelik, "A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken millilerimiz, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamaya göre, 'Filenin Efeleri' şampiyonayı dünya 6'ncısı olarak tamamladı. Bu derece, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesi olma özelliğini taşıyor." ifadelerine yer verildi.

