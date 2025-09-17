İSTANBUL 27°C / 18°C
Spor

Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı! Kanada engelini geçtik

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

17 Eylül 2025 Çarşamba 10:41
Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı! Kanada engelini geçtik
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 ile geçti ve G grubunu lider olarak tamamladı.

Filenin Efeleri, ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olurken Efeler, 27-25 seti kazanarak gruptan lider çıktı.

TARİHTE İLK KEZ

Filenin Efeleri, tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası Grup aşamasında 3'te 3 yapmayı başardı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Filenin Efeleri, B grubunda oynanacak olan Polonya - Hollanda mücadelesinin kaybedeni ile son 16 turunda karşılaşacak.

