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Spor

Filenin Efeleri, Almanya'yı devirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ikinci maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Almanya'yı devirdi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftadaki ikinci maçında Almanya'ya 3-1 yendi.

Japonya'nın Chiba şehrinde Port Arena'da oynanan maçta, Türkiye ilk seti 29-27, ikinci seti de de 25-22 almayı başardı. Üçüncü seti ise Almanya, 25-18 kazanarak skoru 2-1 yaptı ve maçı dördüncü sete taşıdı.

Dördüncü setin son bölümü büyük çekişmeye sahne olurken milliler, bu seti 30-28, maçı da 3-1 kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'daki üçüncü maçını 19 Temmuz Cumartesi günü TSİ 09.30'da Brezilya ile yapacak.

Salon: Chiba Port Arena

Hakemler: Toan Phong Nguyen (Avustralya), Tadayoshi Asai (Japonya)

Türkiye: Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer)

Almanya: Brand, Krage, John, Röhrs, Krick, Zimmermann (Mohwinkel, Tille, Peter, Torwie, Böhme)

Setler: 29-27, 25-22, 18-25, 30-28

Süre: 118 dakika (32, 27, 23, 36)

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