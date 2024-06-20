İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8412
  • EURO
    35,3862
  • ALTIN
    2487.23
  • BIST100
    10681.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri Arjantin engeline takıldı
Spor

Filenin Efeleri Arjantin engeline takıldı

Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü etabının ikinci maçında Arjantin'e 3-0'lık skorla mağlup oldu.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
Filenin Efeleri Arjantin engeline takıldı
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ikinci maçında Arjantin'e 3-0 yenildi.

Milli takım, 10'uncu maçında 9'uncu kez yenildi. Türkiye, yarın 21.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Cespedes Lassi Denny Francisco (Dominik Cumhuriyeti), Mokry Juraj (Slovakya)

Türkiye: Arda Bostan, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Yasin Aydın)

Arjantin: Conte, Bruno, Lima, Palonsyk, Zerba, De Cecco (Danani, Franchi)

Setler: 17, 25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.