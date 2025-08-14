İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası biletini Malatya'da aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü maçında Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek finallere katılma hakkı kazandı.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası biletini Malatya'da aldı
Malatya Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen dolarken, 5 bin kişilik salon Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza büründü. Maça yoğun ilgi gösteren Malatyalılar, salona giremeyenler için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dışarıya kurulan LED ekrandan müsabakayı takip etti. Müsabakayı Yunan hakem Vasileios Vasileiadis ile Azerbaycanlı hakem Eldar Zulfugarov yönetti.

Karşılaşmanın ilk setini 21-25 kazanan Danimarka, 1-0 öne geçti. İkinci sette 25-20'lik skorla cevap veren Filenin Efeleri, durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 19-25 kaybeden milliler, dördüncü sette üstün bir oyunla 25-10 galip geldi ve maç son sete taşındı. Son seti 15-10 kazanan Ay-Yıldızlılar, salondan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde etti.

  • FİLENİN EFELERİ
  • avrupa şampiyonası
  • malatya

