Filenin Efeleri, Azerbaycan'a set vermedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.

Milliler, elemelerdeki ikinci maçında 10 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Danimarka'yı ağırlayacak.

Ay-yıldızlılar, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

SALON: Bakü Spor Sarayı

HAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)

AZERBAYCAN: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)

TÜRKİYE: Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy, Yasin Aydın (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burak Baturalp Güngör)

SETLER: 11-25, 20-25, 16-25

SÜRE: 68 dakika (23, 22, 23)