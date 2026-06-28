Filenin Efeleri, Belçika'ya set vermedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki 4. ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki 8. karşılaşmasında 5. galibiyetini aldı. Belçika ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, iki yılın toplamındaki galibiyet sayısını, üçüncü etap öncesinde geçti.

Milliler, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak son ayakta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)

Belçika: Valkiers, Perin, D'heer, Reggers, Plaskie, Fafchamps (Lantsoght, Verwimp, Fransen, Baetens, Rotty, Hoyweghen, Van Genechten)

Türkiye: Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Hilmi Şahin, Ahmet Samet Baltacı)

Setler: 24-26, 24-26, 17-25

Süre: 85 dakika