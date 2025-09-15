İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda son 16'yı garantiledi

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Libya'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turuna yükseldi.

15 Eylül 2025 Pazartesi 11:27
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda son 16'yı garantiledi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Başkent Manila'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda G Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Günün ilk maçında Türkiye, Libya'yı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yendi. Gruptaki diğer maçta ise Kanada, Japonya'yı 3-0 (25-20, 25-23, 25-22) mağlup etti.

Şampiyonada 2'de 2 yapan Türkiye ve Kanada, grupta son maçlar öncesi adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Türkiye ile Kanada, 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.00'da grup liderliği için karşılaşacak.

  • a milli erkek voleybol takımı
  • türkiye
  • dünya şampiyonası

