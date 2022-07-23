Filenin Efeleri, Estonya'ya set vermeden kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIVB Challenger Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibini 25-16, 25-20, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 4-0 mağlup etti.

Estonya ile dün de hazırlık maçı yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı, o karşılaşmayı da 3-1 kazanmıştı.