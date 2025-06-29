Filenin Efeleri, Fransa engeline takıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Arena Burgas'ta oynanan mücadeleyi, millilerimiz 3-0 kaybetti.

Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarını da yine 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde 8. maçına çıkan Ay-Yıldızlılar'ımız, 6. mağlubiyetini aldı.

Türkiye, 2025 VNL'deki üçüncü hafta açılış maçında, ABD ile 16 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.