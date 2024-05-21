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Spor

Filenin Efeleri ilk maçta mağlup!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

21 Mayıs 2024 Salı 22:09 - Güncelleme:
Filenin Efeleri ilk maçta mağlup!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele ediyor. Filenin Efeleri ilk maçında Kanada ile Antalya'da karşılaştı.

Mücadele 3-1 Kanada lehine sonuçlandı.

FİLENİN EFELERİ İLK ETAP PROGRAMI

23 Mayıs 2024 20.00 / Türkiye-Hollanda

25 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-Fransa

26 Mayıs 2024 17.00 / Türkiye-ABD

İKİNCİ ETAP SLOVENYA'DA DÜZENLENECEK

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

GÖZLER OLİMPİYAT'TA

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

Orta oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

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