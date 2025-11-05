İSTANBUL 19°C / 15°C
Spor

Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı

Erkek Voleybol Milli Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.

IHA5 Kasım 2025 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı
Erkek Voleybol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Katar'ı 25-20, 18-25, 25-16,25-20 ve setlerle 3-1 mağlup etti.

Organizasyona galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşılaşacak.

Milli takımın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

