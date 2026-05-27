İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9043
  • EURO
    53,4125
  • ALTIN
    6553.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri, İtalya'da 3 zorlu sınav verecek
Spor

Filenin Efeleri, İtalya'da 3 zorlu sınav verecek

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'da 3 zorlu hazırlık maçına çıkacak.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, İtalya'da 3 zorlu sınav verecek
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese ve Bergamo'da İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların maç programı ve kadrosu şöyle:

Yarın:

19.00 İtalya-Türkiye (Cavalese)

29 Mayıs Cuma:

19.00 Türkiye-Belçika (Cavalese)

31 Mayıs Pazar:

18.30 İtalya-Türkiye (Bergamo)

KADRO

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık turnuvası kamp kadrosu şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

ÖNERİLEN VİDEO

Tosun firarda! Sahibinden kaçıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.