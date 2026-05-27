Filenin Efeleri, İtalya'da 3 zorlu sınav verecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese ve Bergamo'da İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların maç programı ve kadrosu şöyle:

Yarın:

19.00 İtalya-Türkiye (Cavalese)

29 Mayıs Cuma:

19.00 Türkiye-Belçika (Cavalese)

31 Mayıs Pazar:

18.30 İtalya-Türkiye (Bergamo)

KADRO

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık turnuvası kamp kadrosu şöyle:



Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu