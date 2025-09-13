İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden geçti
Spor

Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden geçti

2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-0 yendi.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden geçti
ABONE OL
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.

Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Salon: Smart Araneta Coliseum

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Luo Wensheng (Çin)

Japonya: Masaki Oya, Onodera, Ishikawa, Takahashi, Evbade-Dan, Miyaura (Yamamoto, Larry, Nishiyama, Kai, Nishimoto, Otsuka, Eiro)

Türkiye: Murat Yenipazar, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Can Koç)

Setler: 19-25, 23-25, 19-25

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.