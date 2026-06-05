İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2026 Cuma / 20 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,0899
  • EURO
    53,4938
  • ALTIN
    6545.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Filenin Efeleri Kanada yolunda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynayacağı kritik mücadeleler için Kanada'ya gitti. Ay-yıldızlılar zorlu maratona ABD maçıyla başlayacak.

AA5 Haziran 2026 Cuma 15:02 - Güncelleme:
Filenin Efeleri Kanada yolunda
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta Kanada etabında oynayacağı müsabakalar için bu ülkeye gitti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Milliler, VNL'nin ilk haftasında 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'da, ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'da, üçüncü haftasında ise 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da mücadele edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada'daki ilk hafta TSİ maç programı şöyle:

1. Hafta (Ottawa, Kanada):

10 Haziran Çarşamba:

18.00 Türkiye-ABD

13 Haziran Cumartesi:

02.30 Türkiye-Fransa

14 Haziran Pazar (13'ü 14'üne bağlayan gece):

02.30 Türkiye-İtalya

14 Haziran Pazar:

21.30 Kanada-Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada kadrosu şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Öte yandan milli takımda Efe Mandıracı sağlık problemleri sebebiyle ilk hafta müsabakalarında forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.