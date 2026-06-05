Filenin Efeleri Kanada yolunda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta Kanada etabında oynayacağı müsabakalar için bu ülkeye gitti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Milliler, VNL'nin ilk haftasında 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'da, ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'da, üçüncü haftasında ise 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da mücadele edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada'daki ilk hafta TSİ maç programı şöyle:
1. Hafta (Ottawa, Kanada):
10 Haziran Çarşamba:
18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran Cumartesi:
02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran Pazar (13'ü 14'üne bağlayan gece):
02.30 Türkiye-İtalya
14 Haziran Pazar:
21.30 Kanada-Türkiye
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kanada kadrosu şöyle:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
Öte yandan milli takımda Efe Mandıracı sağlık problemleri sebebiyle ilk hafta müsabakalarında forma giyemeyecek.