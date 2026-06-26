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Spor

Filenin Efeleri karar setinde yıkıldı

Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. 31 sayıyla maçın en skorer ismi olan Adis Lagumdzija'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 00:05 - Güncelleme:
Filenin Efeleri karar setinde yıkıldı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi.

Dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya, VNL'de bu sezon dördüncü galibiyetini aldı. Türkiye ise altıncı maçında üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

31 sayıyla maçın en skorer ismi olan ay-yıldızlı voleybolcu Adis Lagumdzija'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Ev sahibi Polonya karşısında maçı karar setine taşıyan milli takım, VNL'de rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı 3-0 kaybetmişti. Milliler, son Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya karşısında yine set alamamıştı.

Türkiye, 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasında üçüncü maçını, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da Arjantin ile yapacak.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Polonya: Komenda, Szalpuk, Jakubiszak, Boladz, Sliwka, Lemanski (Granieczny, Ciunajtis, Sawicki, Gierzot, Nowak, Nasevich)

Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Beytullah Hatipoğlu, Hilmi Şahin)

Setler: 26-28, 25-19, 25-21, 19-25, 15-11

Süre: 140 dakika

  • Filenin Efeleri
  • Adis Lagumdzija
  • Polonya maçı

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