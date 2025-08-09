İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri, Macaristan'ı set vermeden geçti
Spor

Filenin Efeleri, Macaristan'ı set vermeden geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Macaristan'la karşı karşıya geldi. Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 25-16,25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazandı.

Haber Merkezi9 Ağustos 2025 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Macaristan'ı set vermeden geçti
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Macaristan'la karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 25-16,25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazandı.

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçında 2. galibiyetini alan Filenin Efeleri, A grubundaki puanını 6'ya yükseltti.

Millilerimiz bir sonraki maçında 13 Ağustos tarihinde, evinde grubun lideri Danimarka ile karşılaşacak.

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri
  • Macaristan

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.