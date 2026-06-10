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Spor

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ikinci karşılaşmasını Fransa ile oynayacak.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında ABD'ye 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan maçı 20-25, 25-20, 20-25 ve 23-25'lik setlerle kaybetti.

VNL'de üçüncü kez yer alan milliler, ilk etaptaki ikinci maçını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 02.30'da Fransa ile yapacak.

Salon: TD Place

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Samara Sevor (Kanada)

Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Muhammed Kaya, Kaan Gürbüz, Gökçen Yüksel)

ABD: Averill, Ma'a, Anderson, Jendryk, Hanes, Champlin (Shoji, Robinson, Rowan, Hartke)

Setler: 20-25, 25-20, 20-25, 23-25

Süre: 112 dakika

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