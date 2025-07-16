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Spor

Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına mağlubiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ABD'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına mağlubiyetle başladı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftasında Japonya'da ilk maçında ABD'ye 3-0 yenildi.

Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri ilk seti 24-26, ikinci seti 21-25, üçüncü seti de 27-29 alarak karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in 3. haftasında yarın ikinci maçında TSİ 9.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Salon: Chiba

Hakemler: Hoorweg Carla (Avustralya), Chung Sze Lai Cedric (Çin)

Türkiye: Mert Matic, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Gökçen Yüksel, Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer)

ABD: Ma'a, Garcia, Robinson, Champlin, Jendryk, Knigge (Shoji, Ewert, Flexen)

Setler: 24-26, 21-25, 27-29

  • a milli erkek voleybol takımı
  • milletler ligi

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