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Spor

Filenin Efeleri, Polonya'ya mağlup oldu

2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

IHA14 Haziran 2025 Cumartesi 15:51 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Polonya'ya mağlup oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler yarın saat 10.00'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

Salon: Qujiang Spor Kompleksi

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Türkiye: Efe Bayram, Berk Dilmenler, Marko Matic, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Berkay Bayraktar (L) (Ahmet Tümer, Efe Mandıracı)

Polonya: Michal Gierzot, Aliaksei Nasevich, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poreba, Jan Firlej, Rafal Szymura, Mateusz Czunkiewicz (L), (Hawryluk, Sasak, Kozub, Zaleszczyk)

Setler: 26-28, 23-25, 20-25

Süre: 1 saat 19 dakika

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • Voleybol
  • Milliler

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