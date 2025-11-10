İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2336
  • EURO
    48,8589
  • ALTIN
    5564.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Filenin Efeleri Riyad'da 3. kez galip

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda oynadığı 4. maçta Bahreyn'i 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.

IHA10 Kasım 2025 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Filenin Efeleri Riyad'da 3. kez galip
ABONE OL

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, oynadığı 4. maçta Bahreyn'i 25-22, 34-32 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Milliler bu sonuçla turnuvadaki üçüncü galibiyetini almış oldu.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında yarın 19.00'da ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Milli takımın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

  • a milli erkek voleybol takımı
  • Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları
  • Bahreyn

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.