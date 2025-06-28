İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Filenin Efeleri set vermeden kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi28 Haziran 2025 Cumartesi 21:26 - Güncelleme:
Filenin Efeleri set vermeden kazandı
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Macaristan'da Arena Burgas'ta oynanan mücadelede millilerimiz, rakibini 25-20, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.

Türkiye, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 2. haftadaki dördüncü ve son maçında 29 Haziran Pazar günü Fransa ile karşılaşacak.

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Nicolas Casado (Arjantin)

Bulgaristan: Iliya Petkov, Simeon Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, Aleksandar Nikolov (Bozhilov, Zhelev, Atanasov, Dimitrov, Palev, Preslav Petkov, Tatarov)

Türkiye: Mert Matic, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar)

  • Milli Erkek Voleybol
  • FIVB Milletler Ligi
  • Bulgaristan Maçı

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.