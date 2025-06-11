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Spor

Filenin Efeleri, Sırbistan engeline takıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Sırbistan'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Sırbistan engeline takıldı
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Filenin Efeleri, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Müsabakanın ilk setini 25-12'lik skorla Filenin Efeleri farklı kazandı.

Başa baş geçen 2. seti ise 25-22'lik skorla alan Sırbistan setlerde durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü seti de 25-23 kazanan rakip Sırbistan, maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü seti de 25-23 kaybeden Filenin Efeleri, müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı.

İlk ayaktaki diğer maçlarımız

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 3 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da ise ev sahibi Çin'le karşılaşacak.

DETAYLAR GELİYOR...

  • filenin efeleri
  • milletler ligi

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