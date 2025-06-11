Filenin Efeleri, Sırbistan engeline takıldı

Filenin Efeleri, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.
Müsabakanın ilk setini 25-12'lik skorla Filenin Efeleri farklı kazandı.
Başa baş geçen 2. seti ise 25-22'lik skorla alan Sırbistan setlerde durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü seti de 25-23 kazanan rakip Sırbistan, maçta 2-1 öne geçti.
Dördüncü seti de 25-23 kaybeden Filenin Efeleri, müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı.
İlk ayaktaki diğer maçlarımız
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 3 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da ise ev sahibi Çin'le karşılaşacak.
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