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Spor

Filenin Efeleri, Slovakya'ya set vermedi

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçta A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovakya'yı 3-0 yendi.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti.

Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

SALON: Poprad Arena

HAKEMLER: Tudor Pop (Romanya), Igor Schimpl (Slovakya)

SLOVAKYA: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcik (Turis, Panko, Scerba, Macuha, Bartak, Smolej)

TÜRKİYE: Mert Matic, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Arda Bostan, Efe Bayram, Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş)

SETLER: 16-25, 19-25, 26-28

SÜRE: 82 dakika (26, 25, 31)

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