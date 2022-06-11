Filenin Efeleri, Slovakya'ya set vermedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti.

Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

SALON: Poprad Arena

HAKEMLER: Tudor Pop (Romanya), Igor Schimpl (Slovakya)

SLOVAKYA: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcik (Turis, Panko, Scerba, Macuha, Bartak, Smolej)

TÜRKİYE: Mert Matic, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Arda Bostan, Efe Bayram, Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş)

SETLER: 16-25, 19-25, 26-28

SÜRE: 82 dakika (26, 25, 31)