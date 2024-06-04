İSTANBUL 34°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2024 Salı / 28 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2275
  • EURO
    35,1633
  • ALTIN
    2430.36
  • BIST100
    10556.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri, Slovenya ile karşılaşacak
Spor

Filenin Efeleri, Slovenya ile karşılaşacak

FIVB Milletler Ligi Japonya etabında ikinci haftada Filenin Efeleri, Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

AA4 Haziran 2024 Salı 09:34 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Slovenya ile karşılaşacak
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında yarın Slovenya'yla karşılaşacak.

Organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.

Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını yarın TSİ 09.30'da Slovenya'yla yapacak.

Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

"Filenin Efeleri"nin TSİ maç programı şu şekilde:

Yarın:

09.30 Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe:

13.30 Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi:

06.00 İran-Türkiye

9 Haziran Pazar:

09.30 Almanya-Türkiye

  • filenin efeleri
  • a milli erkek voleybol takımı
  • milletler ligi
  • slovenya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.