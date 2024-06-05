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Spor

Filenin Efeleri, Slovenya'ya yenildi

FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 yenildi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
Filenin Efeleri, Slovenya'ya yenildi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ilk maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-0 yenilen milli takım, organizasyonda çıktığı 5 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

A Milli Takım, Japonya etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 13.30'da Polonya'yla karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

SALON: General Exhibition Center

HAKEMLER: Jiang Liu (Çin), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

SLOVENYA: Urnaut, Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret (Kovecic, Mujanovic)

TÜRKİYE: Efe Mandıracı, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Yasin Aydın)

SETLER: 25-22, 26-24, 25-20

SÜRE: 82 dakika

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