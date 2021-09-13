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Spor

Filenin Efeleri, son 16 turunda kaybetti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:32 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 00:37
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan ile karşılaştı.

Kıran kırana geçen mücadeleyi final setine kadar taşıyan Filenin Efeleri, karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

SALON: Ergo

HAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Vlastimil Kovar (Çekya)

SIRBİSTAN: Atanasijevic, Ivocic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac, Pekovic (L) (Okolic, Krsmanovic, Luburic, Majstorovic, Todorovic)

TÜRKİYE: Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Yiğit, Emre, Beytullah (L) (Burak, Bedirhan, Caner (L), Oğuzhan, Oğulcan, Mirza)

SETLER: 25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12

SÜRE: 140 dakika (28, 30, 29, 32, 21)

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