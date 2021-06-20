İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2021 Pazar / 10 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,754
  • EURO
    10,3906
  • ALTIN
    495.67
  • BIST100
    1391.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri, üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
Spor

Filenin Efeleri, üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

AA20 Haziran 2021 Pazar 23:06 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 23:20
ABONE OL

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

SALON: SC Lange Munte

HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Christian Peter Wolf (İsviçre)

UKRAYNA: Iereshchenko, Semenuik, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi, Fomin (L) (Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Beytullah (L) (Efe, Kaan, Mustafa, Ahmet, Caner (L), Arda)

SETLER: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25

SÜRE: 114 dakika (22', 32', 27', 33')

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.