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Spor

Filenin Efeleri yarı finalde! Rakibimiz Ukrayna

Türkiye, Challenger Kupası çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

IHA28 Temmuz 2023 Cuma 22:06 - Güncelleme:
Filenin Efeleri yarı finalde! Rakibimiz Ukrayna
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda çeyrek final maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, yarı finalde yarın saat 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Salon: Aspire

Türkiye: Mert Matiç, Adis, Mirza, Bedirhan, Arslan, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Burutay, Vahit Emre)

Dominik Cumhuriyeti: Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, W.Hernandez, Adames, Feliz (L) (Almonte, Capellan, Pepen)

Setler: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19

Süre: 106 dakika (24,26,29,27')

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