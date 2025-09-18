İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Filenin Efeleri'nde hedef çeyrek final! Sıradaki rakip Hollanda

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Filenin Efeleri son 16'da Polonya'ya 3-1 yenilen Hollanda ile eşleşti.

18 Eylül 2025 Perşembe 08:31
Filenin Efeleri'nde hedef çeyrek final! Sıradaki rakip Hollanda
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubun 3. maçında Kanada ile karşılaştı. Milliler rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yendi. Ay-yıldızlılar bu sonuçla grubu 3'te 3 ile lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Türkiye böylelikle, organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yapmayı başarmış oldu. Milli takımımızda Adis Lagumdzija 15, Efe Mandıracı 12 sayı kaydederek mücadeleye damga vurdu. 2025 Dünya Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşayan Kanada ise bir üst tura grup ikincisi olarak çıktı. Millilerin son 16 turundaki rakibi Polonya'ya 3-1 yenilen Hollanda oldu. Filenin Efeleri, gruptaki ilk maçında, Japonya'yı 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ay-Yıldızlılar, İkinci mücadelede Libya'yı 3-1'le geçmeyi bildi.

