Filenin Efelerin'den Fransa'ya karşı net galibiyet

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan maçı 25-23, 27-25, 25-21 setlerle kazandı.

Milliler, 14 Haziran Pazar günü ilk etaptaki üçüncü maçını TSİ 02.30'da İtalya, son maçını da TSİ 21.30'da Kanada ile yapacak.

Salon: TD Place

Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)

Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija)

Fransa: Iyekbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot (Ramon, Tizi-Oualou, Gueye, Duflos Rossi, Pujol)

Setler: 25-23, 27-25, 25-21

Süre: 96 Dakika