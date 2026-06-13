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Spor

Filenin Efelerin'den Fransa'ya karşı net galibiyet

2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
Filenin Efelerin'den Fransa'ya karşı net galibiyet
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'da oynanan maçı 25-23, 27-25, 25-21 setlerle kazandı.

Milliler, 14 Haziran Pazar günü ilk etaptaki üçüncü maçını TSİ 02.30'da İtalya, son maçını da TSİ 21.30'da Kanada ile yapacak.

Salon: TD Place

Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)

Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija)

Fransa: Iyekbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot (Ramon, Tizi-Oualou, Gueye, Duflos Rossi, Pujol)

Setler: 25-23, 27-25, 25-21

Süre: 96 Dakika

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