Filenin Efelerinden gümüş madalya! Finalde İran'ı geçemedik

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final maçında İran'a 3-1 mağlup oldu.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti ve ikinci seti 25-20'lik skorlarla kaybeden milli takım, üçüncü seti ise 25-17 kazandı. Karşılaşmanın dördüncü setini de 25-17 kaybeden milli takım, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Grup maçlarında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak ikinci sırada finale yükselen milli takım, organizasyonda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Salon: Boulevard Arena

Hakemler: Abdul Rahman (Suudi Arabistan), Ahmad Abbas (Kuveyt)

İran: Sadati, Yousef, Danesdoust, Aftab, Eisa, Arshia, Hazrat (L) (Ariakhah, Ali Ramezani)

Türkiye Onur, Mustafa, Cansın, Gökçen, Yiğit Savaş, Arda, Abdulsamet (L) (Hilmi, Selim, Berk, Yiğit Hamza)

Setler: 25-20, 25-20, 17-25, 25-17

Süre 109 dakika (27', 26', 27', 29')