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Spor

Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Dünya sıralamasında ilk 10'da

Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya yükseldi. Türkiye, FIVB dünya sıralamasında ilk defa ilk 10'da yer aldı. İşte detaylar..

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 11:02 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Dünya sıralamasında ilk 10'da
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi.

Gliwice kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı ekip, Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaştı.

İlk maçını Çin'e karşı 3-0 kazanan milliler, son şampiyon Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Üçüncü maçında Arjantin'i 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başaran A Milli Takım, son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek ikinci etabı 3 galibiyetle tamamlamış oldu.

Milliler, VNL'de ikinci etabın tamamlanmasıyla elde ettiği 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı.

TÜRKİYE, FIVB DÜNYA SIRALAMASINDA İLK DEFA İLK 10'DA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, aldığı bu sonuçla ilk defa FIVB dünya sıralamasında da 9. sıraya yükselerek ilk 10 takım içerisine girdi.

Milletler Ligi'nde son etap sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finale kalacak ancak Çin Milli Takımı, ilk 8 içinde yer alamazsa ev sahibi avantajıyla doğrudan finallerde yer alacak. Bu durumda ilk 7 takım finallerde mücadele edecek, 8. takım ise elenecek.

Ay-yıldızlı ekip, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak 3. ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oluşan puan durumu şöyle:


TakımlarOGMP
1Japonya88020
2ABD86219
3Polonya86217
4Slovenya86214
5Ukrayna85316
6İtalya85316
7TÜRKİYE85314
8Bulgaristan85314
9Brezilya85313
10Almanya84412
11Sırbistan84412
12Fransa84410
13Belçika8359
14İran8269
15Arjantin8267
16Kanada8178
17Çin8174
18Küba8082

  • a milli erkek voleybol takımı
  • dünya sıralaması
  • Milletler Ligi

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